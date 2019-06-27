إيران تعتزم تجاوز الحد المسموح لإنتاج اليورانيوم اليوم

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http://almnatiq.net/?p=744894
المناطق - وكالات

قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن حكومة بلاده ستتخطى قريباً الحدود المفروضة على تخصيبها لليورانيوم، والمقررة في الاتفاق النووي عام 2015، إن لم تتخذ كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا خطوات عملية في وقت مناسب للحفاظ على الاتفاق الذي هو حالياً في مرحلة حرجة، بحسب تعبيره.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت، مؤخراً، أنها ستسرع اعتباراً من اليوم الخميس تخصيب اليورانيوم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها إيران للدول الأوروبية للتدخل لإنقاذ الاتفاق النووي والتصدي للعقوبات الأميركية.

وقالت المنظمة، إن المهلة التي تم تحديدها لتخطي حد الـ300 كيلوغرام في إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهي اليوم.

ومن جهته دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى عدم اتخاذ خطوات تصعيدية واحترام التزاماتها في الاتفاق النووي.

ويعول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الاجتماع القادم للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي مع إيران، المقرر الجمعة في فيينا، حيث يسعى الاتحاد إلى طمأنة إيران من جهةـ وإلى خفض التوتر الحاصل بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج من جهة أخرى.

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