“هيونداي أويل” توقع اتفاقا لتوريد النفط مع أرامكو لمدة 20 عاماً

المناطق - وكالات

وقعت شركت هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية مدته 20 عاماً لتوريد النفط الخام.

وبموجب الاتفاق ستورد أرامكو السعودية إلى “هيونداي أويل” 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام على أساس سنوي.

وأشارت الشركة إلى أنها وقعت اتفاقاً آخر لتوريد الخام مع الذراع التجارية لأرامكو السعودية.

ومن المقرر أن تشتري هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية 100 ألف برميل يومياً من الخام غير السعودي سنويا من أرامكو للتجارة لمدة 20 عاماً.

وفي سياق متصل، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن أرامكو وقعت 14 اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بـ9 مليارات دولار في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.

وتعكس الاتفاقيات الموقعة بين أرامكو السعودية والشركات الكورية الجنوبية التزام أرامكو السعودية بأمن إمدادات الطاقة وتنميتها في آسيا.

وتغطي الاتفاقيات، التي وقعتها أرامكو مع شركات، من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.

وقال أمين الناصر إن “كوريا الجنوبية تمثل عبر اقتصادها القوي والقائم على الابتكار، وشركاتها الكبرى وسوق الطاقة المتطور فيها، شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً لنجاح أعمال أرامكو السعودية. كما أن صادرات النفط السعودي والغاز المسال لها تُسهم في ازدهارها الاقتصادي”.