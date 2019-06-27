ولي العهد يغادر جمهورية كوريا

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غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جمهورية كوريا عقب زيارة لها استجابة للدعوة المقدمة لسموه من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، معالي وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو.

كما كان في وداع سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.