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مذكرة تفاهم ثلاثية بين “الوطنية لنقل الكهرباء” وشركة سي إي تي “CET” الصينية و”أكوا باور” في مجال الربط الدولي للكهرباء والشبكات

أبرز المواد

مذكرة تفاهم ثلاثية بين “الوطنية لنقل الكهرباء” وشركة سي إي تي “CET” الصينية و”أكوا باور” في مجال الربط الدولي للكهرباء والشبكات

مذكرة تفاهم ثلاثية بين “الوطنية لنقل الكهرباء” وشركة سي إي تي “CET” الصينية و”أكوا باور” في مجال الربط الدولي للكهرباء والشبكات
http://almnatiq.net/?p=744917
المناطق - الرياض

برعاية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية، بين الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وشركة سي إي تي “CET” الصينية وشركة “أكوا باور”. تعتبر شركة سي إي تي (CET) شركة تابعة ومملوكة بالكامل ومنفذة للأعمال التجارية الدولية الخاصة بالشركة الوطنية الصينية لنقل الكهرباء (SGCC) والتي تعد من أضخم الشركات العالمية.

 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تضافر جهود الجهات الثلاث والتعاون معاً لدراسة فرص التعاون والاستثمار في مجال الربط الكهربائي بين المملكة والدول المجاورة، وتحليلها، علاوة على مشاريع شبكة الكهرباء المستقبلية في المملكة وخارجها، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة بين الأطراف تهتم بالاستثمار في مجالات مشاريع الربط الكهربائي وبناء الشبكات.

 

وقع المذكرة من جانب الشركة الوطنية لنقل الكهرباء الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ليث البسام، فيما مثّل شركة “CET” الصينية رئيس الشركة السيد جيا تشي تشيانغ، ووقع من جانب أكوا باور، رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أبو نيان، بحضور لفيف من القيادات والمسؤولين التنفيذيين من الأطراف المعنية.

 

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