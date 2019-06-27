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ولي العهد يبعث برقية لرئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيئول

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ولي العهد يبعث برقية لرئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيئول

ولي العهد يبعث برقية لرئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيئول
http://almnatiq.net/?p=744922
المناطق - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا إثر مغادرة سموه سيئول اليوم فيما يلي نصها:
فخامة الرئيس مون جاي إن
رئيس جمهورية كوريا
تحية طيبة :
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامتكم.
متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري .،،،

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