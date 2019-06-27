إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية الأحد المقبل

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تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يوم الأحد المقبل، حفلاً رسميًا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية، وذلك في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.

ورفع المشرف على المركز الدكتور عبد الله السبيعي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على اهتمامه بالعلم والمعرفة وبالمركز ودراسات التاريخ في المملكة، متمنيًا التوفيق للفائزين بالجائزة.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الجائزة توزعت على ثمانية فائزين، ثلاثة برسائلهم في درجة الدكتورة، وخمسة برسائلهم في درجة الماجستير من خمس جامعات سعودية هي: جامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

وبين أن الفائزين سيتسلمون جوائزهم المالية وشهادات التفوق من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في حفل سيحضره عدد من المتخصصين في دراسات التاريخ، والمثقفين، والمفكرين، والأكاديميين من مختلف جامعات المملكة.

وقال: إن جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لطلاب الدراسات العليا دعم وتشجيع لطلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.

ونوه بالجهود التي يقوم بها معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر لدعم نشاطات مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها وأعمال الجائزة.