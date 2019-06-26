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فرقة آكما تثير الدهشة في مهرجان صيف بلجرشي

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فرقة آكما تثير الدهشة في مهرجان صيف بلجرشي

فرقة آكما تثير الدهشة في مهرجان صيف بلجرشي
http://almnatiq.net/?p=744950
المناطق - الباحة
قدمت فرقة آكما ( ACMA) الاستعراضية عروضا مختلفة للدفاع عن النفس على مسرح ديار العز بمهرجان صيف بلجرشي40 .
واستخدمت الفرقة أساليب فنية وذهنية وجسدية تعتمد على سرعة البديهة ورد الفعل في رياضة الكونغ فو .
واستعرضت فرقة آكما قدراتها الفائقة التي تعتمد على قوة التحمل واسلوب الرجل الحديدي تفاعل معها الجمهور في اجواء من المرح والدهشة .
ولقي الزي الاسود الموحد للفرقة وعصا التنين اعجاب الحضور وما قدمته الفرقة من فنون استعراضية متنوعة ومهارات بدنية تزيد الإحساس بالقوة وتعطي شعورا للثقة بالنفس بواسطة التدريب الى جانب اكتساب الجسم الصحة وهدوء الأعصاب.
من جانبه اوضح مدير المركز الاعلامي بديار العز عمر ال جميع ان مسرح الفعاليات يشهد تنوعا في فقراته مشيرا بان استقطاب فرقة آكما جاء ليعزز مفاهيم الصحة من خلال ممارسة الرياضة وتوعية الزوار بأهمية الرياضة في تقوية المناعة ومالها من فوائد على الجسم بشكل عام

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