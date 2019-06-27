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محافظ الطائف يترأس اجتماع اللجنه العامه لبرنامج المدن الصحيه

محافظ الطائف يترأس اجتماع اللجنه العامه لبرنامج المدن الصحيه

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محافظ الطائف يترأس اجتماع اللجنه العامه لبرنامج المدن الصحيه

محافظ الطائف يترأس اجتماع اللجنه العامه لبرنامج المدن الصحيه
http://almnatiq.net/?p=744953
الطائف - عادل الزهراني

ترأس معالي محافظ الطائف رئيس اللجنه العامة لبرنامج المدن الصحيه بالطائف بديوان المحافظه ، اجتماع اللجنه العامه لبرنامج المدن الصحيه وذلك بحضور أعضاء اللجنة الممثلة في عدد من روساء الادارات الحكومية ورجال الاعمال
وذلك لمناقشه اعتماد الطائف كمدينة صحيه وإعداد المعايير لذلك والاستعداد النهائي للتقييم من قبل منظمه الصحة العالميه .
وفي بداية الاجتماع قدم محافظ الطائف شكره لكل  الحضور وعلى الجهود المبذولة التي تم العمل عليها وتجاوز المرحلة الأولى من التقييم ،،
منوهاً معالية بأن اعتماد الطائف سيكون قريبا بمشيئة الله اذا تكاتفت الجهود ووصلنا لأعلى المستويات في التخطيط والإنجاز لكل المعايير التي صدرت من قبل منظمة الصحه العالمية وستكون للطائف بصمتها في تسجيلها على منظومه الشبكه الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية والمردود الإيجابي لمثل هذا التصنيف. كما وجهة معاليه بتقديم جميع انواع الدعم والإمكانيات التي تمتلكها الطائف لانجاح هذا التقييم.
وتضمن هذا الاجتماع العديد من التوصيات الهادفة والتي كان من ابرزها
* تشكيل لجنة تنفيذية ممثلة لأعضاء الجنة العامة لدراسة معايير المنظمة من كافة جوانبها والخطط المستقبلية ، وتكون برئاسة مستشار معالي محافظ الطائف والمشرف العام على مكتب معاليه
للعمل على تنفيذ ماتم انجازه في المراحل السابقة من اعمال اللجنة الرئيسة وإعداد ماتراه اللجنة مناسباً حيال مايخدم محافظة الطائف بكافة الجوانب الممكنه لتكون الطائف مدينة صحيه بمستوى الطموح والريادة .
وفِي نهاية الأجتماع شكر معالي محافظ الطائف الحضور وعلى التفاعل الإيجابي لأنجاح هذا الاجتماع

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