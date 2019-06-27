خلال اسبوع .. أمانة الاحساء : مُصادرة 1407 ( صناديق خشبية ) المخالفة لبيع ” الرطب “

ذكر المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في بلدياتها الفرعية ” الهفوف ، المبرز، الجفر ، العمران ، العيون” صادرت الأسبوع الحالي اكثر من 1407 صندوقاً خشبياً من باعة محصول الرطب المخالفين لقرار البيع في هذه الصناديق ، مشيراً الى ان خطوات الأمانة مستمرة وفي ارجاء الحاضرة بصفة عامة حتى نهاية موسم جني المحصول لمنع البيع في الصناديق الخشبية لمالها من انعكاسات سلبية واضرار بيئية وصحية على المستهلك والمظهر العام ، اضافةً الى ان تخزينها يتم بطرق تُعرّضُها لاكتساب الجراثيم والميكروبات ممايؤثر سلباً على سلامة المنتج وصحة الفرد ،مضيفاً .. كماان تلك الصناديق تعتبر غير موحدة في ” الوزن ” كماهو الحال في العبوات الكرتونية والتي يكون ابتياع محصول الرطب عن طريقها وفق اوزان محددة ” 1-2 كيلوغرام ” .

ولفت بووشل الى ان الأمانة حرصت على إقرار بيع محصول ” الرطب ” في العبوات الكرتونية انطلاقاً من اهداف توعية المزارعين والباعة بضرورة المحافظة على وزن وحجم ثابت لهذا المحصول الزراعي الهام محلياً عن طريق عبوة ذات تصميم جيد تحفظ المحصول ويمكن تخزينها ، بالاضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين ومكافحة الغش التجاري بالأوزان والاسعار وجودة المحصول .