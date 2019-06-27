وظائف تعليمية شاغرة بجامعة الإمام

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الخميس، فتح باب التقديم على وظائف تعليمية (تعليم عام) لحملة البكالوريوس في المعاهد العلمية (بمختلف مناطق المملكة) عن طريق المسابقة الوظيفية.

وحدَّدت الجامعة عددًا من الشروط اللازمة، تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة بالانتظام الكلي، وألا يكون مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات، وأن يقدم إفادة باجتياز اختبار كفايات المعلمين في التخصص والكلي بما لا يقل عن 50% من المركز الوطني للقياس والتقويم، وألا يكون قد مضى على اجتياز اختبار كفايات المعلمين أكثر من ثلاث سنوات، وألا يكون موظفًا حكوميًّا، وألا يتجاوز العمر 30 سنة، وأن يجتاز الاختبار التحريري الذي سيعقد للمتقدمين المنطبقة عليهم الشروط، وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة الموضحة أمام كل تخصص في الإعلان.

والوثائق المطلوبة للتقديم هي أصل وثيقة التخرج مع صورة مصدقة منها، وصورة مصدقة من السجل الأكاديمي لجميع سنوات الدراسة الجامعية، وصورة من الهوية الوطنية مع الأصل للتصديق، وأربع صور شمسية مقاس (4 6).

ويمكن التقديم من خلال موقع الجامعة «https://imamu.edu.sa/announcements/pages/Ann-23-10-1440-1.aspx»، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة.