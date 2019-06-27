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بلدية أشواق تكثف جولاتها الرقابية ضمن حملة “الرقابة البلدية”

بلدية أشواق تكثف جولاتها الرقابية ضمن حملة “الرقابة البلدية”
http://almnatiq.net/?p=744971
المناطق- تبوك
كثفت بلدية أشواق التابعة لأمانة منطقة تبوك أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة ضمن حملة “الرقابة البلدية”.
وأوضح رئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن بن فهد العنزي أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.
وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (10) محلات مخالفة وانذار ثلاثة أخرى.

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