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مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يتفقد مباني الإدارات النسائية ومركز التدريب

مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يتفقد مباني الإدارات النسائية ومركز التدريب

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مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يتفقد مباني الإدارات النسائية ومركز التدريب

مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يتفقد مباني الإدارات النسائية ومركز التدريب
http://almnatiq.net/?p=744972
المناطق_خالد الضبيبي
تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم مبنى الادارات النسائية وقاعات التدريب في مركز التدريب “بنات” في عرعر استعداداً لبداية برنامج التدريب الصيفي ووجه مدير عام التعليم بضرورة الإنتهاء من التجهيزات اللازمة لتهيئة الجو التدريبي المناسب للمتدريبين وأكد العثمان أن الإرتقاء بالبرامج التدريبية وتجويدها تجعل المعلم على اتصال دائم بكل ماهو جديد في مجال العملية التعليمية وتزويده بالمهارات التي تضمن تعليم جيد ومتعلم على مهارة عالية يستطيع مواكبة مهارات القرن العشرين. وشدد العثمان على ضرورة تجويد المحتوى التدريبي الخاص بتطوير المعلم ، واطلاعه على كل جديد في المناهج و طرق التدريس واثرائه المعرفي بالعديد من الأنشطة وورش العمل التربوية ليتمكن من نقل الأثر التدريبي واضاف العثمان ان المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح الإبداع. ورفع كفاءة وفاعلية رأس المال البشري

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