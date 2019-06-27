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“الصحة”: ترشيح 512 مواطنًا ومواطنة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

“الصحة”: ترشيح 512 مواطنًا ومواطنة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

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“الصحة”: ترشيح 512 مواطنًا ومواطنة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

“الصحة”: ترشيح 512 مواطنًا ومواطنة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
http://almnatiq.net/?p=744973
المناطق_الرياض

دعت وزارة الصحة، 512 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (طبيب مقيم أسنان)، والمعلن عنها في 2019/06/16 م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، لمراجعة أيٍّ من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/05/30​ م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/07/05 م؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:
1- الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.
2- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
3- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.
4- إحضار شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
5- إحضار صورة شمسية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ولمعرفة الأسماء من خلال الرابط: https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads-2019-06-27-001.aspx

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