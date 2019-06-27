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جامعة الطائف تطلق 27 برنامجاً مستحدثاً للماجستير

جامعة الطائف تطلق 27 برنامجاً مستحدثاً للماجستير
http://almnatiq.net/?p=744982
المناطق_الطائف

أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة الدراسات العليا أمس، فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للعام الجامعي المقبل 1440 / 1441هـ، في 27 برنامجاً (برسوم دراسية).

وتقدم برامج الماجستير المستحدثة من كليات العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والطب، والهندسة، إضافةً إلى مركز اللغة الإنجليزية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا في إعلانها عن البرامج، أن التقديم للقبول سيكون عبر بوابة القبول الإلكترونية، خلال الفترة من 13 إلى 23 ذو القعدة المقبل، فيما سينتهي تدقيق ملفات المتقدمين في 28 من الشهر نفسه، على أن تعلن نتيجة القبول النهائي في الرابع من ذي الحجة المقبل، وتتم مطابقة الوثائق الرسمية في 17 من الشهر نفسه.

ويأتي إطلاق برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير بجامعة الطائف، تفعيلاً لبرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا) في مرحلته الأولى المتضمنة 27 برنامجاً نوعياً للماجستير المهني، فيما ستضاف عشرة برامج أخرى في المرحلة الثانية خلال العام المقبل.

ومن أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

كما تشمل برامج الماجستير المستحدثة تخصصات تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، والتحليل الإحصائي للبيانات، والضوئيات الصناعية، وإدارة الأعمال التنفيذي، وتمريض الطوارئ والكوارث، وعلوم الويب، وعلم البيانات، والقراءات، والفقه، والترجمة، وعلم النفس التربوي، والإرشاد النفسي، وعلم نفس النمو، والقياس والتقويم، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، والقيادة التربوية، والسياسات التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

وبيّن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي، أن مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، يأتي انطلاقاً من دور جامعة الطائف الريادي في السنوات الأخيرة، واستكمالاً لمسيرتها لاستكمال مشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية (نتعلم لنعمل).

وأكد الدكتور المالكي أن هذا المشروع سيعزز من موائمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل والقطاعات التنموية والصناعية المختلفة، إذ تضمن إحداث برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية المملكة وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

وأشار إلى اعتماد خطة تدريجية لمشروع التحول البرامجي لمرحلة الماجستير، إذ سيتم في السنة الأولى اعتماد 27 برنامجاً، وستضاف إليها في السنة الثانية عشرة برامج أخرى، وبعد ذلك ستتم دراسة الخطط التطويرية للكليات والأقسام المختلفة، منوهاً إلى أن جميع البرامج المقدمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً وفعلياً بركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030.

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