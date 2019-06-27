6 شروط للانضمام لأكاديمية “هدف” للقيادة

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ستة شروط للالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه بإمكان الراغبين الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة للأكاديمية. وتهدف أكاديمية هدف للقيادة، إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص، دعمًا للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشاريع العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات. وتتضمن تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية على عدد من المراحل، تشتمل المرحلة الأولى التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع المشاريع “تطبيق التعلم”، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4 – 6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يكون خلال المرحلتين الرابعة والخامسة التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشاريع وحفل التخرج.