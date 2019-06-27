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أكثر من 20 لوحة توعوية للتحذير أضرار  المخدرات في وادي الدواسر

أكثر من 20 لوحة توعوية للتحذير أضرار  المخدرات في وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=744986
المناطق_فالح الدوسري
أطلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وادي الدواسر، حزمة من الفعاليات التثقيفية والتوعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي جاء تحت شعار “عزيمة وطن”.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة، المقدم أحمد بن يحيى العسيري، أنه وتزامناً مع هذا اليوم، تم نشر أكثر من 20 لوحة دعائية تم تصميمها بشكل بارز ووضعت بأهم المواقع والطرقات بالمحافظة، للتحذير من خطر آفة المخدرات”.

وأكد “العسيري” أن تفعيل هذه اليوم، يأتي استشعاراً من المسؤوليه المناطه على عاتقهم ، لزيادة الوعي لدى الأسر لما تسببه المخدرات من دمار على الفرد والمجتمع وحماية أبنائها من هذه الآفة”.

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