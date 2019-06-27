31 مدرسة بالجوف تطبق مبادرة الطفولة المبكرة

المناطق_محمد الحسن

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي على آخر الاستعدادات لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في 31 مدرسة.

واستمع من المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ أحمد بن مطلق المفرج ومن مدير إدارة المباني المهندس راكان بن مناحي الرويلي عن الأعمال المنجزة والتقارير الدورية للجان المبادرة والخطة الزمنية لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس المرحلة الأولى المطبقة للمبادرة التعليمية والمدرسية والإدارية والفنية.

وأكد الغامدي أهمية استغلال التجهيزات المدرسية والتقنية والتعليمية

وتأمين احتياجات المدارس من المعلمات والتشكيلات المدرسية بما يخدم المبادرة، لانطلاق المرحلة الأولى بداية من العام الدراسي الجديد، بما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي الأستاذ سليمان بن

إبراهيم العويضة إن مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى المبادرات الرائدة في وزارة التعليم وتهدف بشكل أساسي الى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد عمليات التعليم.

مشيراً إلى أن المبادرة دُعمت بكافة الإمكانيات المادية والبشرية لكي

تنطلق المرحلة الأولى مع بداية العام الدراسي القادم وفق معايير ونماذج محددة.

والمدارس المطبقة لمشروع الطفولة المبكرة في مرحلتها الأول هي: مدرسة السادسة عشر الابتدائية بسكاكا، مدرسة السابعة عشر الابتدائية بسكاكا، مدرسة التاسعة عشر الابتدائية بسكاكا، الروضة الحكومية بخوعاء، مدرسة الرابعة الابتدائية بصوير، مدرسة الأولى الابتدائية بالرفيعة، مدرسة الأولى الابتدائية بهدبان، مدرسة الثالثة الابتدائية بدومة الجندل، مدرسة الأضارع الابتدائية، الروضة الحكومية الأولى بدومة الجندل، مدرسة الأولى الابتدائية بحدرج، مدرسة العاشرة الابتدائية بطبرجل، مدرسة التاسعة الابتدائية بطبرجل، مدرسة الحادية عشرة الابتدائية بطبرجل، مدرسة السابعة الابتدائية بطبرجل، مدرسة السادسة الابتدائية بطبرجل، مدرسة الثالثة الابتدائية بطبرجل، مدرسة

الخامسة الابتدائية بطبرجل، مدرسة التاسعة الابتدائية بسكاكا، مدرسة الأولى الابتدائية باللقائط، مدرسة الأولي الابتدائية بقارا، مدرسة السادسة الابتدائية بسكاكا، مدرسة الثالثة والعشرون الابتدائية باللقائط، مدرسة الخامسة عشر الابتدائية بسكاكا، مدرسة الثامنة الابتدائية بسكاكا، مدرسة الثانية الابتدائية بصوير، مدرسة السابعة الابتدائية

بدومة الجندل، مدرسة الخامسة الابتدائية بدومة الجندل، مدرسة العاشرة الابتدائية بسكاكا، مدرسة العشرون الابتدائية بسكاكا، الروضة الحكومية بالرديفة.