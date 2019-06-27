الكتابة على حبات الأرز .. هدايا وسام البادية بمحافظة المندق

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يستوقف زوار فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق خطاطون اتخذوا من حبات الرز صفحات لرسم كلماتهم في البداية يقول الخطاط عبدالعزيز الزهراني احد الممارسين لهذا الفن ان مثل هذه الاعمال الفنية تأسر الزوار للفعاليات وعشاق هذا الفن الذي يأخذ طابعاً طريفاً فلا يترددون في طلب كتابة اسم شخص عزيز عليهم كهدية تذكارية إلى جانب الهدايا الأخرى التي تزخر بها فعاليات وسام البادية

وقال إن الكتابة على حبة الأرز أخذت منحى مختلفا حيث تجسيد المشاعر الإنسانية بين الأصدقاء والمحبين

والكتابة على حبة الأرز تتطلب دقة وتركيزاً عاليين فالأدوات المستخدمة لانجازها عبارة عن قلم دقيق جداً لا يتجاوز مقاس إبرته 1,0 ملم ويعبأ بحبر صيني مخصص لذلك يبقى لفترة طويلة دون ان يتأثر بعوامل الزمن.

وتتم عملية الكتابة حسب الطلب اسم «عادي أو مركب» بخط رفيع دون التركيز على نوعية الخط شريطة أن يكون مفهوماً وواضحاً، مشيراً إلى أن كتابة اسم على حبة الأرز تستغرق من خمس إلى عشرة دقائق توضع بعدها الحبة في زجاجة صغيرة جداً يتم ملؤها بزيت خاص تضاف إليه مادة صبغية حسب الطلب وتعلق بحلقة معدنية أو بميدالية أو بقلادة بعد إحكام إغلاقها لتتحول إلى قطعة تذكارية