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الكتابة على حبات الأرز .. هدايا وسام البادية بمحافظة المندق

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الكتابة على حبات الأرز .. هدايا وسام البادية بمحافظة المندق

الكتابة على حبات الأرز .. هدايا وسام البادية بمحافظة المندق
http://almnatiq.net/?p=745001
المناطق_الباحة

يستوقف زوار فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق خطاطون اتخذوا من حبات الرز صفحات لرسم كلماتهم في البداية يقول الخطاط عبدالعزيز الزهراني احد الممارسين لهذا الفن ان مثل هذه الاعمال الفنية تأسر الزوار للفعاليات وعشاق هذا الفن الذي يأخذ طابعاً طريفاً فلا يترددون في طلب كتابة اسم شخص عزيز عليهم كهدية تذكارية إلى جانب الهدايا الأخرى التي تزخر بها فعاليات وسام البادية

وقال إن الكتابة على حبة الأرز أخذت منحى مختلفا حيث تجسيد المشاعر الإنسانية بين الأصدقاء والمحبين
والكتابة على حبة الأرز تتطلب دقة وتركيزاً عاليين فالأدوات المستخدمة لانجازها عبارة عن قلم دقيق جداً لا يتجاوز مقاس إبرته 1,0 ملم ويعبأ بحبر صيني مخصص لذلك يبقى لفترة طويلة دون ان يتأثر بعوامل الزمن.
وتتم عملية الكتابة حسب الطلب اسم «عادي أو مركب» بخط رفيع دون التركيز على نوعية الخط شريطة أن يكون مفهوماً وواضحاً، مشيراً إلى أن كتابة اسم على حبة الأرز تستغرق من خمس إلى عشرة دقائق توضع بعدها الحبة في زجاجة صغيرة جداً يتم ملؤها بزيت خاص تضاف إليه مادة صبغية حسب الطلب وتعلق بحلقة معدنية أو بميدالية أو بقلادة بعد إحكام إغلاقها لتتحول إلى قطعة تذكارية

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