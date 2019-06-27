صحفي ألماني يفضح “سجن المونديال السري” في قطر

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قال الصحفي الألماني بتلفزيون غرب ألمانيا “واي. دي آر”، بنيامين بست، إنه دخل إلى قطر في مايو الماضي واستعان على إعداد تحقيقه المعني بكاميرا خفية وإن تحقيقه هدف على وجه التخصيص للكشف عن الظروف القاسية لعشرات الآلاف من العمال النيباليين الذين يقومون بإنشاء الملاعب المخصصة لمنافسات كأس العالم لكرة القدم للعام 2022م التي ستستضيفها قطر.

وكشف الصحفي في تحقيقه التلفزيوني الألماني، الذي تستغرق مدته 16 دقيقة، أن العمال النيباليون الذي قال أنهم أشبه ما يعيشون في سجن لم يتلقوا رواتب منذ أشهر ولا يتلقون طعاماً ولا يتم توفير لهم سكن ملائم، بحسب ما كشف عنه الصحفي فإنهم يعيشون ظروفاً مروعة وتكثر الوفيات بينهم.

وكانت قطر قد وعدت بتحسين ظروف العمال الوافدين الذين ينشؤون ملاعب منافسات كأس العالم لكرة القدم بقطر للعام 2022م لكن التحقيق الألماني فضح زيف تلك الوعود.