معهد أمريكي: الإخوان ألحقوا ضررا هائلا بحقوق الإنسان والسلام حول العالم

معهد أمريكي: الإخوان ألحقوا ضررا هائلا بحقوق الإنسان والسلام حول العالم

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معهد أمريكي: الإخوان ألحقوا ضررا هائلا بحقوق الإنسان والسلام حول العالم

معهد أمريكي: الإخوان ألحقوا ضررا هائلا بحقوق الإنسان والسلام حول العالم
http://almnatiq.net/?p=745010
المناطق-الرياض

دعا معهد جيتستون “مجلس السياسة الدولية” الأمريكي إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
وقال مركز الأبحاث الأمريكي في تقرير كتبه “يوزاى بولت”، إن مشروع مكافحة التطرف سجل في تقرير سابق له 44 فردا وجماعة على صلة بالإخوان بينهم جماعات إرهابية ومقاتلين أجانب ودعاة متطرفين وقادة سياسيين، مؤكدا أن نجاح إدارة الرئيس ترامب في تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي سيكون ضربة فعالة للجماعات المتطرفة حول العالم ويساعد في تقليل العنف وإرساء مزيد من الاستقرار في العالمين المسلم وغير المسلم.
وأكد التقرير أن الإخوان ألحقوا ضررا هائلا بحقوق الإنسان والحريات والسلام حول العالم، لاسيما في الدول ذات الأغلبية المسلمة، ومن شأن تصنيفهم كجماعة إرهابية أن يكون ضربة للجماعات المتطرفة حول العالم.
يشار أن “50” نائبا بالبرلمان الفرنسي تقدموا بطلب للرئيس “مانويل ماكرون” في مايو الماضي لمطالبته باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا.
وفى بلجيكا، أكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان أن قطر تدعم تنظيم الإخوان في أوروبا بـ 55 مليون يورو لتغذية المدارس والمساجد بالعنف والتطرف.

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