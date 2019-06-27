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موسم جدة التاريخية يستضيف معرضا للفنان كارلوس كروز دياز بعنوان معبر المشاة

موسم جدة التاريخية يستضيف معرضا للفنان كارلوس كروز دياز بعنوان معبر المشاة

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موسم جدة التاريخية يستضيف معرضا للفنان كارلوس كروز دياز بعنوان معبر المشاة

موسم جدة التاريخية يستضيف معرضا للفنان كارلوس كروز دياز بعنوان معبر المشاة
http://almnatiq.net/?p=745013
المناطق_جدة

يضم “موسم جدة التاريخية” وبالاشتراك مع قطاعات الفن والثقافة السعودية العديد من الأنشطة و كجزء من الأنشطه الرئيسيه لهذا الموسم، والتي تتنوع بين المعارض والعروض الفنية في الشوارع والمنشآت الفنية. يقود المجلس الفني السعودي أحد هذه الأنشطة المثيرة للاهتمام والتي يطلق عليها “معبر المشاه”، وهي تدخلات فنية للفنان الشهير كارلوس كروز دياز، وهذه التدخلات تسمح بدمج الأعمال الفنية في الأماكن والمساحات الحضرية وبالتالي تشجيع الجمهور والناس على التفاعل في تجربه جديده من المؤثرات البصريه أثناء استكشافهم المدينة باسلوب فريد من نوعه لم يسبق له مثيل. وقد تم إعادة إنشاء المسارات داخل منطقة البلد باستخدام أدوات وعناصر فنية متنوعة، مما يسمح للجمهور بالتفاعل مع بيئتهم. وسوف يتم إكمال الأعمال الفنية معبر المشاه بشكل جزئي، مع دعوة الجمهور للانضمام و استكمال بقية العمل الفني. والحقيقة المثيرة للاهتمام في هذه الأعمال الفنية هي أن الألوان سوف تتغير باستمرار مع تغير الوقت خلال اليوم أو حيث يقف المارة. يؤكد كارلوس كروز دياز على حقيقة أن فن الشارع يتغير ويتطور باستمرار، كما أنه لا يخلو من عنصر المفاجأة. فسيتمكن الزوار من أن يكونوا جزءًا من هذا العمل الفني الإبداعي في الساحة بجوار بيت الجفالي، اليوم من الساعة 6:00 مساءً وحتى 11:00 مساءً. أما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الانضمام اليوم، فلا يزال بإمكانهم مشاهدة هذه الأعمال الفنية حتى 18 يوليو 2019.

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