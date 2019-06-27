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مصادرة 1407 صناديق خشبية مخالفة لبيع الرطب بالأحساء

مصادرة 1407 صناديق خشبية مخالفة لبيع الرطب بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=745023
المناطق_الأحساء

صادرت أمانة محافظة الأحساء، 1407 صناديق خشبية، من باعة محصول الرطب المخالفين لقرارات البيع، باستخدام هذه الصناديق.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن مصادرة الصناديق الخشبية جرت من قبل البلديات الفرعية الهفوف، والمبرز، والجفر، والعمران، والعيون، مشيراً إلى أن خطوات الأمانة مستمرة لمنع البيع في الصناديق الخشبية لمالها من انعكاسات سلبية وأضرار بيئية وصحية على المستهلك والمظهر العام، إضافةً إلى أن تخزينها يتم بطرق تُعرّضُها لاكتساب الجراثيم والميكروبات مما يؤثر سلباً على سلامة المنتج وصحة الفرد.

وبين بووشل، أن الصناديق الخشبية تعتبر غير موحدة في “الوزن”، بخلاف العبوات الكرتونية، التي يكون فيها بيع محصول الرطب وفق أوزان محددة من 1 إلى2 كيلوغرام.

مشيراً إلى أن الأمانة حرصت على إقرار بيع محصول الرطب، في العبوات الكرتونية انطلاقاً من أهداف توعية المزارعين والباعة بضرورة المحافظة على وزن وحجم ثابت لهذا المحصول الزراعي محلياً عن طريق عبوة ذات تصميم جيد تحفظ المحصول ويمكن تخزينها، إضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين ومكافحة الغش التجاري بالأوزان والاسعار وجودة المحصول.

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