نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

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نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة
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المناطق_مكة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر بجدة، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ سليمان الرهيف.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال وخطط الفرع التطويرية، خصوصاً ما يتعلق بالتوسّع في الجوانب التقنية داخل المرافق العدلية، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المراجعين ما يسهم في توفير الوقت والجهد.

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