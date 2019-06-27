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الذهب ينخفض مع صعود الدولار والأنظار على محادثات التجارة

الذهب ينخفض مع صعود الدولار والأنظار على محادثات التجارة
http://almnatiq.net/?p=745040
المناطق_وكالات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1406.30 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ 21 يونيو حزيران، مع انحسار المخاوف قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان، في ظل آمال بتحقيق تقدم هناك في حل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 811.13 دولار للأوقية.ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1519.10 دولار للأوقية.

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