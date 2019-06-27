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محافظ ضباء يطلع على مشروعات المياه بالمحافظة

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محافظ ضباء يطلع على مشروعات المياه بالمحافظة

محافظ ضباء يطلع على مشروعات المياه بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=745047
المناطق_تبوك
التقى محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي بمكتبه في المحافظة رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يوسف يماني يرافقه مدير عام خدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري ومدير فرع خدمات المياه بالمحافظة عبدالله أحمد الشريف.
ورحب الحربي في بداية اللقاء برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية والوفد المرافق له كما أطلع المحافظ على المواضيع التي تخص خدمات المياه بالمحافظة والقرى التابعة لها وسير العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة الجاري تنفيذها .
وأشاد المحافظ بما تقدمه الإدارة العامة لخدمات المياه بمطقة تبوك ممثلة بفرع المياه بالمحافظة من خدمات توزيع المياه، وما وصلت إليه من تطور في تنفيذ شبكات المياه لجميع أحياء المحافظة المأهولة بالسكان وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطن والمقيم بالمحافظة والقرى التابعة لها.
من جانبه أعرب المهندس اليماني عن بالغ شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال وعلى ما تحظى به مشروعات المياه بالمحافظة من متابعة واهتمام.

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