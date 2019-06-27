احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
أبرز المواد
 سفير المملكة: الكوريون يكسرون البروتوكول فرحة بزيارة ولي العهد التاريخية
أبرز المواد
 منفذ الرقعي الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميا
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة: إعلان المرشحات للكليات الصحية و”التصاميم والفنون”
أبرز المواد
 تدشين الاعتراض الإلكتروني للمخالفات بمرور الجوف
أبرز المواد
 الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن هواوي قبيل اجتماع ترمب وشي
أبرز المواد
 مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يتفقد مباني الإدارات النسائية ومركز التدريب
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ ضباء يطلع على مشروعات المياه بالمحافظة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يطلق مشروع التأهيل البيئي من مبادرة البصمة البيئية
أبرز المواد
 تدشين توسعة مصفاة “إس أويل” الكورية يجسد نجاح جامعة الملك فهد في تتجير براءات الاختراع
أبرز المواد
 الذهب ينخفض مع صعود الدولار والأنظار على محادثات التجارة
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019

خادم الحرمين الشريفين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

أبرز المواد
سفير المملكة: الكوريون يكسرون البروتوكول فرحة بزيارة ولي العهد التاريخية

سفير المملكة: الكوريون يكسرون البروتوكول فرحة بزيارة ولي العهد التاريخية

أبرز المواد
منفذ الرقعي الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميا

منفذ الرقعي الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميا

أبرز المواد

الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن هواوي قبيل اجتماع ترمب وشي

الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن هواوي قبيل اجتماع ترمب وشي
http://almnatiq.net/?p=745051
المناطق_وكالات

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم إن على أمريكا أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة. وقال المتحدث قاو فنغ إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام أمريكا لقيود الصادرات وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال أمس إن إبرام صفقة تجارية مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمر ممكن مطلع الأسبوع القادم عندما يجتمعان خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم على جميع واردات بلاده من الصين إذا استمرت الخلافات. ولمح ترامب إلى إمكانية أن تكون هواوي جزءا من الصفقة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شي يخطط لعرض شروط على ترامب لإنهاء النزاع التجاري، تشمل رفع الحظر المفروض على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية إلى هواوي وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الخطة. وأضافت الصحيفة أن الصين تريد أن تلغي أمريكا جميع الرسوم العقابية وأن تتخلى عن جهود لحمل بكين على التعهد بشراء المنتجات الأمريكية بأكثر مما وافقت عليه سابقا في تجديد لمطالب قائمة منذ فترة طويلة. ووضعت أمريكا هواوي أكبر شركة مُصنعة لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، على قائمة سوداء للصادرات متعللة بمبررات تتعلق بالأمن القومي. ويمنع هذا الإدراج الموردين الأمريكيين من البيع لهواوي دون الحصول على موافقات خاصة. وتنفي هواوي أن تشكل منتجاتها تهديدا أمنيا.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019

خادم الحرمين الشريفين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019
“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
سفير المملكة: الكوريون يكسرون البروتوكول فرحة بزيارة ولي العهد التاريخية

سفير المملكة: الكوريون يكسرون البروتوكول فرحة بزيارة ولي العهد التاريخية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*