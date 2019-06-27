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تدشين الاعتراض الإلكتروني للمخالفات بمرور الجوف

تدشين الاعتراض الإلكتروني للمخالفات بمرور الجوف
http://almnatiq.net/?p=745055
المناطق_الجوف

أعلنت ادارة مرور منطقة الجوف اليوم الخميس الموافق ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٠ ه عن تدشين الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية بالمنطقة ، واوضحت انه بإمكان المعترض الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفة المرورية من خلال خدمة الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر بوابة أبشر.

كما أوضحت أنه يمكن للمتقدم أن يطلع على كافة التفاصيل والمعلومات مثل: الوقت، والمكان، والصور الخاصة بالمخالفة، ومن ثم التقدم بطلب الاعتراض، مبينة أنه ستصل رسالة نصية على هاتف المتقدم تفيد بتأكيد رفع الطلب.ويمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، مشيرة إلى إمكانية تقديم الاعتراض على المخالفات المسددة وغير المسددة.

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