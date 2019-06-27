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منفذ الرقعي الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميا

منفذ الرقعي الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميا

أبرز المواد

منفذ الرقعي الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميا

منفذ الرقعي الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميا
http://almnatiq.net/?p=745061
المناطق_الدمام

أكد رئيس مركز الرقعي، خالد بن عبدالله الخربوش، أن افتتاح منفذ الرقعي الجديد الذي يربط المملكة مع دولة الكويت الشقيقة يواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يومياً، ويعزز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين من خلال توفير كافة الخدمات لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.

وثمن الخربوش، تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية للمنفذ الجديد بحضور سمو نائبه وسمو محافظ حفر الباطن للمنفذ والوقوف ميدانياً على المشروع ومتابعة سير العمل فيه حتى الانتهاء منه في ظل الدعم المتواصل لقطاعات التنمية في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

مشيراً إلى أن مركز الرقعي يقدم كافة التسهيلات والخدمات للقادمين والمغادرين بالتعاون مع إدارات الجمرك ،والجوازات، ومكافحة المخدرات، والغرفة التجارية، والشرطة، والدفاع المدني وغيرها من القطاعات الأخرى في المنفذ.

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