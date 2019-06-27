شاهد: إصلاح طائرة قطرية بـ”شريط لاصق” يثير سخرية المغردين

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، مقطع فيديو لعامل صيانة لدى الخطوط الجوية القطرية يقوم بإصلاح عطل في جناح الطائرة باستخدام “شريط لاصق”، منتقدين الشركة وطريقة تعاملها مع الوضع.

وأظهرت ردود الأفعال اتهامات للخطوط القطرية بعدم مراعاة سلامة المسافرين، مشيرين إلى أنه كان على الشركة التصرف بطريقة سليمة بإصلاح العطل في الطائرة عوضاً عن استخدام الشريط المؤقت.

واعتبر أحد المغردين أن الخطوط القطرية تعرض حياة المسافرين للخطر، فيما لفت مغرد آخر إلى إن إفلاس الشركة بات قريباً.