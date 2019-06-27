المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في تونس

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكداً على وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.