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الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI تُوقِّع مذكرة تفاهم مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبي DAPA

الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI تُوقِّع مذكرة تفاهم مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبي DAPA
http://almnatiq.net/?p=745090
المناطق - واس

وقّع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, مذكرة تفاهم مع معالي وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) في جمهورية كوريا الجنوبية وانج جونج هونج, بهدف وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجالات الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية. وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية كوريا.
وجرت مراسم توقيع المذكرة في القصر الأزرق الرئاسي بالعاصمة الكورية سيئول، بحضور فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصحاب المعالي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه وكبار مسؤولي الحكومة الكورية الجنوبية.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بهذه المناسبة أنّ توقيع هذه المذكّرة يأتي في إطار تعزيز الشراكات الصناعية والدفاعية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا.
وأشار معاليه إلى أنّ المذكّرة ستسهم في تطوير قدرات الاستحواذ العسكري بما في ذلك آلية الاستحواذ وتطوير الصناعات العسكرية ووضع المواصفات والمقاييس للمنتجات العسكرية ومتطلبات تأهيل المصنعين والرقابة عليهم، بالإضافة إلى فحص وتقييم وقبول المنتجات العسكرية، والبحث والتطوير والتقنية في المجال العسكري.
ويأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية الرامية إلى توطين صناعة واستدامة المنظومات العسكرية النوعية في المملكة وفقاً لما تضمنته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات وسعي المملكة إلى تطوير قطاع الصناعات العسكرية.
يذكر أنّ الهيئة العامة للصناعات العسكرية تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية في السعودية وتحقيق الأوليات الوطنية الرئيسة المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة ، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

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