رسميًا.. شركة إعمار الراعي الرسمي لنادي الهلال (فيديو)

المناطق - الرياض

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، رسميًا أن شركة إعمار ”Emaar“ الإماراتية ستتولى رئاسة الزعيم، في عقد هو الأكبر للأندية السعودية بحسب تقارير.

ونشر نادي الهلال بيانًا ومقطع فيديو على حسابه في موقع ”تويتر“ بعنوان ”إعمار شريك الهلال“.

ولم يكشف الهلال التفاصيل المالية لعقد الرعاية، لكنه قال إن العقد مدته 5 سنوات، وإن ”إعماء“ ستحصل بموجبه على عدد من الامتيازات أبرزها الإعلان على صدر قمصان فريق كرة القدم في النادي.، في حين ذكرت تقارير صحفية سعودية أن قيمة العقد تبدأ من 57 مليون ريال في السنة الأولى، وترتفع سنويًا إلى أن تصل إلى 65 مليون ريال سنويًا.

ويتزامن العقد الجديد مع تعديل شراكة الهلال مع شركة ”المملكة القابضة“، لتقليص المساحة المسموحة كإعلان على صدر قمصان لاعبي الهلال، في إطار تعديل عقد الرعاية الموقع بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام شركاء آخرين، مع استمرار المزايا المالية التي تقدمها الشركة للنادي وقيمة الرعاية دون تخفيضها.

يشار إلى أن الهلال فشل في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي، بعدما انتزع منافسه النصر لقب موسم 2018/2019، بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، لكن الهلال صعد إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، ويلاقي مواطنه الأهلي في ثمن النهائي.

ونقل الهلال عن رئيسه فهد بن نافل قوله: ”أبارك لجماهير الهلال توقيع عقد الشراكة مع ”إعمار“ إحدى كبريات الشركات في مجال التطوير العقاري، وآمل أن تعود بالنفع على الطرفين“.

و‏تزين برج خليفة يتزين بشعار ⁧‫الهلال‬⁩ تزامنا مع توقيع عقد شركة إعمار