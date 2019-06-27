جمعية ماجد للتنمية تحصد شهادة “ربيز” في الجودة

المناطق - جدة

حصدت جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية شهادة ربيز العالمية التي صممت لتخدم المنظمات غير الربحية، وهي النسخة العربية من إطار بيكاسو PQASSO للجودة والتابع لمنظمة CES البريطانية، حيث تمكنت جمعية ماجد، بعد عام ونصف من التحضير، من الحصول على الشهادة بعد تطبيقها لمجالات الجودة الشاملة وخضوعها للتقييم الميداني ليتم بعد ذلك منحها الشهادة الدولية المعتمدة “ربيز” مما يمثل خطوة حقيقية وفاعلة، في تحقيق أحد أهداف ماجد الاستراتيجية وهو “تحسين مستوى أداء ماجد في التميز المؤسسي بنسبة 10% سنوياً”.

ويتكون “ربيز”، من 12 معياراً، و3 مستويات للإنجاز، تتميّز بوضوحها وسهولة استخدامها وشمولها، حيث تساعد تلك المعايير في إدارة المنظمة بفاعلية وكفاءة أكثر، لتحسين المستمر من خلال عملية التقويم الذاتي وتبني نظام منهجي لعمل المنظمة.

من جانبه أكد المدير العام لجمعية ماجد للتنمية المجتمعية همام زارع أن هذه الشهادة جاءت من اهتمام جمعية ماجد بالسعي للوصول إلى التميز المؤسسي لتحقيق أعلى معايير الجودة ووضع أنظمة وإجراءات تنظيمية أكثر فاعلية منوهاً بأن هذه الشهادة تمثل استكمالاً لمسيرة ماجد بالتميز المؤسسي على مدار السنوات الماضية التي تمكنت من خلالها الحصول على العديد من الجوائز والاعتمادات المحلية والعالمية.

من جهتهم نوه شركاء هذا الإنجاز والمتمثلين في المهندس مدير عام مؤسسة سالم بن محفوظ ممدوح الحربي ومدير عام ركين للاستشارات وبناء القدرات المهندس خالد حاجي والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة المهندس سعيد اليزيدي بجدارة جمعية ماجد في الحصول على الشهادة، وأن الجودة تعد رحلة وليست محطة.

كما يحرص اعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاث تحقق أثراً اجتماعياً، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030.