احدث الأخبار

“السعودية للكهرباء”: ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً
أبرز المواد
 جمعية ماجد للتنمية تحصد شهادة “ربيز” في الجودة
منطقة مكة المكرمة
 بالصور .. “السجون” تطلق الهوية الجديدة وتغير الزي والمركبات الخاصة بها
أبرز المواد
 رسميًا.. شركة إعمار الراعي الرسمي لنادي الهلال (فيديو)
أبرز المواد
 احذر.. سريرك قد يتسبب لك بالمرض
أبرز المواد
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI تُوقِّع مذكرة تفاهم مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبي DAPA
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في تونس
أبرز المواد
 بيان مشترك للمملكة وكوريا الجنوبية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد
أبرز المواد
 شاهد: إصلاح طائرة قطرية بـ”شريط لاصق” يثير سخرية المغردين
أبرز المواد
 الشرطة المغربية تلقي القبض على عدد من المشتبه بهم بالتخطيط لعمليات إرهابية
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يخصص (40) صهريج مياه صالحة للشرب ل 7 محافظات يمنية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019
أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً

“السعودية للكهرباء”: ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً

أبرز المواد
جمعية ماجد للتنمية تحصد شهادة “ربيز” في الجودة

جمعية ماجد للتنمية تحصد شهادة “ربيز” في الجودة

منطقة مكة المكرمة
بالصور .. “السجون” تطلق الهوية الجديدة وتغير الزي والمركبات الخاصة بها

بالصور .. “السجون” تطلق الهوية الجديدة وتغير الزي والمركبات الخاصة بها

أبرز المواد
رسميًا.. شركة إعمار الراعي الرسمي لنادي الهلال (فيديو)

رسميًا.. شركة إعمار الراعي الرسمي لنادي الهلال (فيديو)

أبرز المواد

“السعودية للكهرباء”: ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً

“السعودية للكهرباء”: ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً
http://almnatiq.net/?p=745115
المناطق - واس

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها تقوم بقراءة العدادات خلال 30 يوماً، وإرسال رسالة للمشترك تُشعره بقراءة العداد في نفس اليوم، ورسالة أخرى تُشعره بموعد القراءة المقبلة للعداد.
وبينت “السعودية للكهرباء” أنه تم تقليص الفترة بين القراءة وصدور الفاتورة لتكون خلال 6 أيام من القراءة، وهي فترة يتم العمل خلالها على تدقيق القراءات ومراجعتها وفقاً لأنظمة فوترة حديثة، مع تحديد موعد بداية الاستحقاق للسداد باليوم الثامن والعشرون من الشهر الميلادي.
وكانت الشركة قد أدخلت خلال الفترة الماضية تحسينات جذرية في تصميم الفاتورة شملت إدراج كمية الاستهلاك خلال 12 شهر الماضية، وتوضيح المبلغ المطلوب سداده، وكذلك فصل البيانات المالية والفنية لتسهيل قراءاتها، وتوضيح كمية الاستهلاك حسب شريحة التعرفة، وإبراز فترة القراءات بشكل أوضح، كما توضح الفاتورة الجديدة قيمة متوسط الاستهلاك التي ستكون في الفاتورة الثابتة في حال رغب المشترك في الاشتراك فيها، وذلك تعزيزاً لقيم الشفافية التي تعمل الشركة على تطبيقها وتطويرها دائماً.

روابط ذات صلة

بالصور .. “السجون” تطلق الهوية الجديدة وتغير الزي والمركبات الخاصة بها

بالصور .. “السجون” تطلق الهوية الجديدة وتغير الزي والمركبات الخاصة بها
رسميًا.. شركة إعمار الراعي الرسمي لنادي الهلال (فيديو)

رسميًا.. شركة إعمار الراعي الرسمي لنادي الهلال (فيديو)
احذر.. سريرك قد يتسبب لك بالمرض

احذر.. سريرك قد يتسبب لك بالمرض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*