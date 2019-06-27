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إصابة 8 مدنيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في كركوك

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إصابة 8 مدنيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في كركوك

إصابة 8 مدنيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في كركوك
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=745120
المناطق - واس

أصيب مساء اليوم، ثمانية مدنيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب في كركوك “260 كلم شمال بغداد”.
وأفاد مصدر أمني محلي عراقي بأن العبوة الناسفة انفجرت داخل العجلة أثناء سيرها في حي الخضراء بمدينة كركوك، مما أسفرعن إصابة ثمانية مدنيين بجروح, متوقعًا ارتفاع هذه الحصيلة مجددًا.
وفي تطور آخر، انفجرت عبوة ناسفة ثانية في مراب للسيارات في منطقة رأس الجسر في المدينة ذاتها من دون معرفة حجم الخسائر والأضرار على الفور.

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