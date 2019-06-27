مرشحان لرئاسة النصر يتقدمان في أخر أيام المهلة الثالثة

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تقدم المرشحان صالح الأطرم ونصر والنصر بملفهما الانتخابي لرئاسة نادي النصر، اليوم الخميس في أخر أيام المهلة الثالثة التي منحتها هيئة الرياضة.

ومددت لجنة الانتخابات لنادي النصر فترة الترشح لفترة ثالثة بعد انتهاء الفترة الأولى والتمديد دون تقدم أي مرشح بأوراقه لرئاسة النادي.

وتضم إدارة الأطرم التي تقدمت لخوض انتخابات نادي النصر عبدالعزيز العويسي نائباً، وعضوية كل من: إبراهيم الحسينان، محمد الخريجي، محمد المساعد.

أما إدارة نصر النصر المرشحة تضم: سعد علي عبدالله نائباً للرئيس، وعضوية كل من : ضيف الله العتيبي، فايز العنزي، منير حجيج، ناصر الجنيدي.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر لـ«الرياض» أن أعضاء الجمعية العمومية سيتقدمون بخطاب رسمي لهيئة الرياضة بطلب تمديد فترة الترشح الثالثة لرئاسة النادي لمدة أسبوع آخر.