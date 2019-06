ميركل “ترتعش” مجددا على الملأ ومخاوف من إصابتها بمرض خطير! “فيديو”

المناطق - وكالات

عزز ظهور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهي “ترتعش” للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، المخاوف على صحتها.

فقد أصيبت ميركل (64 عاما)، اليوم الخميس، أمام عدسات الكاميرات بوعكة صحية ثانية، سببت لها ارتعاشا، وعدم استقرار عند وقوفها أثناء حفل رسمي في برلين، في حالة تشبه الأعراض التي أصابتها خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الأسبوع الفائت.

وبينما قالت ميركل أن سبب رعشتها في المرة الأولى، ناتج عن تعرضها للجفاف، شدد الدكتور مايك فيتزباتريك لصحيفة “دايلي تلغراف” على “أن الأمر لا يبدو أنه ناتج عن الجفاف”، وقال: “ليس من الطبيعي أن ترتعش عندما تتعرض للجفاف. ممكن أن ترتعش عندما تتضور جوعا، لكن العطش لا يفعل ذلك”.

وفي وقت ليس من الواضح أو المعلن ما إذا كانت ميركل تعاني من أي مشكلات صحية، قال الدكتور فيتزباتريك في وقت سابق، إن أسباب الرعشة تختلف، “فمن الممكن أن تنتج عن ارتفاع حرارة الجسم، أو عن نوبة من الخوف، أو عن مرض المالاريا، الذي يبدو احتمالا ضئيلا، لكن غير مستبعد.

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq

— Reuters Top News (@Reuters) ٢٧ يونيو ٢٠١٩