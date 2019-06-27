احدث الأخبار

داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس
أبرز المواد
 ختام ناجح لمسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 مليشات الحشد الشعبي التابعة لإيران تقتحم سفارة البحرين في بغداد
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا
أبرز المواد
 ميركل “ترتعش” مجددا على الملأ ومخاوف من إصابتها بمرض خطير! “فيديو”
أبرز المواد
 مرشحان لرئاسة النصر يتقدمان في أخر أيام المهلة الثالثة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يفتتح فعاليات ومعرض ” جيل الطيبين “
منطقة حائل
 إصابة 8 مدنيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في كركوك
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً
أبرز المواد
 جمعية ماجد للتنمية تحصد شهادة “ربيز” في الجودة
منطقة مكة المكرمة
 بالصور .. “السجون” تطلق الهوية الجديدة وتغير الزي والمركبات الخاصة بها
أبرز المواد
داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

أبرز المواد
ختام ناجح لمسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالمنطقة الشرقية

ختام ناجح لمسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالمنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
مليشات الحشد الشعبي التابعة لإيران تقتحم سفارة البحرين في بغداد

مليشات الحشد الشعبي التابعة لإيران تقتحم سفارة البحرين في بغداد

أبرز المواد
القيادة تهنئ الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا

القيادة تهنئ الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أبرز المواد

ميركل “ترتعش” مجددا على الملأ ومخاوف من إصابتها بمرض خطير! “فيديو”

ميركل “ترتعش” مجددا على الملأ ومخاوف من إصابتها بمرض خطير! “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=745132
المناطق - وكالات

عزز ظهور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهي “ترتعش” للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، المخاوف على صحتها.

فقد أصيبت ميركل (64 عاما)، اليوم الخميس، أمام عدسات الكاميرات بوعكة صحية ثانية، سببت لها ارتعاشا، وعدم استقرار عند وقوفها أثناء حفل رسمي في برلين، في حالة تشبه الأعراض التي أصابتها خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الأسبوع الفائت.

وبينما قالت ميركل أن سبب رعشتها في المرة الأولى، ناتج عن تعرضها للجفاف، شدد الدكتور مايك فيتزباتريك لصحيفة “دايلي تلغراف” على “أن الأمر لا يبدو أنه ناتج عن الجفاف”، وقال: “ليس من الطبيعي أن ترتعش عندما تتعرض للجفاف. ممكن أن ترتعش عندما تتضور جوعا، لكن العطش لا يفعل ذلك”.

وفي وقت ليس من الواضح أو المعلن ما إذا كانت ميركل تعاني من أي مشكلات صحية، قال الدكتور فيتزباتريك في وقت سابق، إن أسباب الرعشة تختلف، “فمن الممكن أن تنتج عن ارتفاع حرارة الجسم، أو عن نوبة من الخوف، أو عن مرض المالاريا، الذي يبدو احتمالا ضئيلا، لكن غير مستبعد.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم المستشارة ميركل اليوم الخميس، أنها بخير وأنها ستشارك في “قمة العشرين” باليابان كما هو مخطط، حيث من المقرر أن تلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة صباحا، وفق جدول لقاءاتها هناك.

وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة في العام 2021.

روابط ذات صلة

داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس
مليشات الحشد الشعبي التابعة لإيران تقتحم سفارة البحرين في بغداد

مليشات الحشد الشعبي التابعة لإيران تقتحم سفارة البحرين في بغداد
القيادة تهنئ الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا

القيادة تهنئ الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*