البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور بعد حادث السفارة

المناطق - وكالات

استنكر توزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

وقررت وزارة الخارجية، البحرينية بحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور ، وحملت الوزارة، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

وفي أبوظبي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن “الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي.”

ودعا قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.

وكان قد اقتحم أكثر من 200 متظاهر ساحة السفارة البحرينية في بغداد. وقالت مصادر بالشرطة المحلية إن الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين لتفريق الحشد، ولم ترد أنباء عن إصابات.

وقال ضابط في الشرطة متمركز قرب السفارة “استخدمنا مكبرات الصوت في سياراتنا لحث المحتجين على مغادرة المجمع”.

وأضاف “بعدما رفضوا، اضطرت الشرطة لإطلاق النار في الهواء.”