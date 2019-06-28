احدث الأخبار

الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد
أبرز المواد
 البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور بعد حادث السفارة
أبرز المواد
 أمسية شعرية برائحة الفل.. تتجلى في التغني بأبها “المصيف الساحر الآمن”
منطقة عسير
 تمديد فترة الترشح لانتخابات “النصر” حتى الخميس القادم
أبرز المواد
 مبادرة طريق مكة تعقد ورشة عمل لمناقشة النموذج التشغيلي لخدمة 225 ألف حاج في مطارات خمس دول
أبرز المواد
 داعش يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس
أبرز المواد
 ختام ناجح لمسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 مليشات الحشد الشعبي التابعة لإيران تقتحم سفارة البحرين في بغداد
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا
أبرز المواد
 ميركل “ترتعش” مجددا على الملأ ومخاوف من إصابتها بمرض خطير! “فيديو”
أبرز المواد
 مرشحان لرئاسة النصر يتقدمان في أخر أيام المهلة الثالثة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يفتتح فعاليات ومعرض ” جيل الطيبين “
منطقة حائل
الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

أبرز المواد
البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور بعد حادث السفارة

البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور بعد حادث السفارة

أبرز المواد
أمسية شعرية برائحة الفل.. تتجلى في التغني بأبها “المصيف الساحر الآمن”

أمسية شعرية برائحة الفل.. تتجلى في التغني بأبها “المصيف الساحر الآمن”

منطقة عسير
تمديد فترة الترشح لانتخابات “النصر” حتى الخميس القادم

تمديد فترة الترشح لانتخابات “النصر” حتى الخميس القادم

أبرز المواد

الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

الإمارات تستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد
http://almnatiq.net/?p=745175
المناطق - الرياض

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة في العاصمة العراقية بغداد في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم: “إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين، وأضافت: في ظل هذا الاعتداء تعرب وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.

روابط ذات صلة

البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور بعد حادث السفارة

البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور بعد حادث السفارة
تمديد فترة الترشح لانتخابات “النصر” حتى الخميس القادم

تمديد فترة الترشح لانتخابات “النصر” حتى الخميس القادم
مبادرة طريق مكة تعقد ورشة عمل لمناقشة النموذج التشغيلي لخدمة 225 ألف حاج في مطارات خمس دول

مبادرة طريق مكة تعقد ورشة عمل لمناقشة النموذج التشغيلي لخدمة 225 ألف حاج في مطارات خمس دول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*