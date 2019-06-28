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مستشار الرئيس التونسي: صحة السبسي تتحسن

مستشار الرئيس التونسي: صحة السبسي تتحسن
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المناطق - وكالات

قال مستشار للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الخميس، إن وضعه الصحي بدء في التحسن، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، قد قالت في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، في وقت سابق الخميس، إن حالة الرئيس السبسي مستقرة.

وأضافت قراش أن السبسي يخضع حاليا لمزيد من الفحوص الطبية بعد نقله إلى المستشفى العسكري.

وأكدت أن نقل الرئيس البالغ من العمر (92 عاما) إلى هذا المستشفى العام يؤكد الثقة بالقدرات التونسية والشفافية في التعامل مع صحة الرئيس.

وزار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، السبسي في المستشفى، حيث دعا لوقف بث الشائعات بشأن صحته.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على الصفحة الرسمية التابعة لها على موقع “فيسبوك”، إنه تم نقل “رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم وحالته الآن في استقرار ويخضع للفحوصات اللازمة”.

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