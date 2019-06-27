مدني منطقة تبوك يباشر حوادث في تبوك والوجه وبئر بن هرماس

المناطق - تبوك :

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك عدد من الحوادث في مدينة تبوك ومحافظة ضباء ومركز بئر بن هرماس.

حيث صرح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد / عبدالعزيز بن فرحان الشمري انه هذا اليوم تلقينا بلاغاً في محافظة ضباء عن انقلاب شاحنة وقود محملة بمادة الديزل تبعد عن المحافظة حوالي 40 كم مع وجود تسرب للوقود واصابة سائق الشاحنة من الجنسية الاسيوية تم نقله للمستشفى قبل وصول الفرق فتم احتواء منطقة التسرب وتأمين الموقع

وفي تمام الساعة 18:13 دقيقة مساءً وردنا بلاغاً عن وجود حريق منزل في حي القديم بمركز بئر بن هرماس وعلى الفور جرى انتقال الفرق للموقع وعند الوصول اتضح وجود مواطن محتجز داخل المنزل يبلغ من العمر 25 سنه تم اخراجه فوراً من قبل رجال الدفاع المدني ثم تم عملية اخماد الحريق والذي كان نتيجة التماس كهربائي في احد الافياش الكهربائي وتم نقل المحتجز المصاب لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك نتيجة شعوره بالاختناق وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .

وفي تمام الساعة 18:47 مساءً وردنا بلاغ عن وجود حريق في اطارات ناقلة وقود محملة بالديزل تبعد 35 كم عن مدينة تبوك اتجاه محافظة ضباء تم انتقال الفرق وفور الوصول تم اخماد الحريق والذي انحصر في الاطارات كما تم عملية تبريد الصهريج ولم تسجل عن الحادث اي اصابه او وفاه ولله الحمد.

