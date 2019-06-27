مدير شرطة دومة الجندل يكرم المتميزين من ضباط وأفراد

المناطق - الجوف

كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق 24 شوال 1440هـ عدداً من موظفي وصف ضباط وجنود شرطة المحافظة وهم:

الموظف/ سعود مضيان المضيان

الموظف/ سلطان طراد الدرباس

الموظف/ سلامه متروك الشراري

رقيب اول/ خالد احمد رشيدان الرشود

رقيب / بندر عقيل الحسن

رقيب/ احمد عوض العنزي

رقيب /احمد عطا شفق السبيله

وكيل رقيب / صقر مناحي عائض الشراري

عريف/ محمد عايد مصبح الشراري

عريف / سالم ضاحي خويران الشراري

عريف / احمد حمدان الحميدي الحمدان

جندي اول متعب سالم مهرمس الشراري

وجاء هذا التكريم نظير جهودهم المتميزة بمجال عملهم وقد شكرهم سعادته وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير.

وعبر المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعد حافزاً لهم لمضاعفة الجهد في خدمة المواطن والمقيم .