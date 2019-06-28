ولي العهد يستعرض علاقات الصداقة المميزة مع رئيس وزراء الهند

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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وأعضاء الوفد الرسمي الهندي.