الكشف عن كويكب ضخم يقترب بسرعة هائلة باتجاه الأرض

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تمثل الكويكبات الفضائية قضية تشغل بال الكثيرين، في ظل مخاطرها الكبيرة وإمكانية تسببها بفناء البشرية ودمار الأرض، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن أحدها سيصل إلى مسافة قريبة من الأرض خلال سبتمبر المقبل.

وتتزايد المخاوف مع اعتقاد العلماء أن الكويكبات هي التي تسببت سابقا بانقراض سلالات كثيرة من الحيوانات كالديناصورات.

وهذه الأيام يتساءل كثيرون عن مصير كوكبنا، في ظل إعلان وكالات الفضاء أن كويكبا سيصل إلى مسافة قريبة من الأرض، بعد أقل من 3 أشهر من الآن.

ويسير هذا الكويكب الذي يعرف باسم “كيو في”بسرعة هائلة نحو الأرض، إذ تصل سرعته إلى 44 ألف كيلومتر في الساعة، أي أنه يسير أسرع من أسرع طائرة في العالم بـ15 مرة.

وتم اكتشاف الكويكب عام 2006، من قبل مرصد فلكي أميركي، وهو رابع كويكب في تصنيف الكويكبات الخطيرة على الأرض، ويبلغ حجمه ما يعادل تلة جبلية بارتفاع 109 أمتار، وقطر يصل إلى 40 مترا.

وتقول وكالة الفضاء الأوروبية، إن هذا الكويكب سيقترب من الأرض في شهر سبتمبر المقبل، مع وجود احتمال بأن يضرب كوكبنا.