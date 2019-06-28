وفاة لاعب داخل نادي الخويلدية بالقطيف

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توفي لاعب جمباز داخل نادي الخويلدية بالقطيف إثر إصابته أثناء التدريبات.

وحسب “سبق” كان لاعب الجمباز الشاب مهدي آل غزيوي يؤدي تمارينه المعتادة داخل النادي عندما فقد توازنه وسقط على رقبته.

أُصيب اللاعب بإصابة خطيرة وصلت إلى قاع الجمجمعة والفقرة الأولى من الرقبة. وحاول عدد من المسعفين المتواجدين بالنادي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي السياق ذاته نعى مجلس إدارة نادي الخويلدية الفقيد الذي جاءت وفاته أثناء التدريبات، مشددًا على أنه لن ينسى تاريخ اللاعب وما بذله من جهد للارتقاء باللعبة في النادي ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر.