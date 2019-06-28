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المجلس الأوروبي ينتقد بوتين: التسلط وعبادة الشخص عفا عليه الزمن

المجلس الأوروبي ينتقد بوتين: التسلط وعبادة الشخص عفا عليه الزمن
http://almnatiq.net/?p=745248
المناطق_وكالات

انتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بشدة الجمعة تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال فيها أن الأفكار التقدميّة التي تطرحها الديموقراطيات الغربية “عفا عليها الزمن”.

ورأى بوتين ردا على سؤال حول استقبال المهاجرين في أوروبا خلال مقابلة نشرتها صحيفة “فاينانشل تايمز” الجمعة أن الفكر التقدمي “لم يعد يخدم هدفه”.

ورد توسك على هذه التصريحات من اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين، ممازحا بشأن فرق التوقيت الذي تسبب له بأرق سمح له بقراءة المقابلة بكاملها.

وقال رئيس الوزراء البولندي السابق خلال مؤتمر صحافي في أوساكا “لا بد لي من القول إنني على خلاف تام مع الحجة التي تقول إن النهج التقدمي عفا عليه الزمن”.

وقال بوتين في المقابلة “هذه الفكرة عفا عليها الزمن وباتت في تناقض مع مصالح الغالبية العظمى من المواطنين”.

ورأى أن النهج التقدمي يتيح للمهاجرين أن “يقتلوا وينهبوا ويغتصبوا مفلتين تماما من العقاب لأن لا بد من حماية حقوقهم كمهاجرين”، مشيدا بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشددة في مسألة الهجرة.

ورد توسك بالقول “كل من يؤكد أن الديموقراطية التقدمية عفا عليها الزمن إنما يقول إن الحريات عفا عليها الزمن، إن دولة القانون عفا عليها الزمن وإن حقوق الإنسان عفا عليها الزمن”.

وتابع “إنها بالنسبة لنا في أوروبا قيم أساسية وحيّة” مضيفا “ما أعتبر أنه عفا عليه الزمن هو التسلط وعبادة الشخص وحكم القلة، حتى لو أن ذلك قد يبدو أحيانا مجديا”.

وجاء تبادل الانتقادات هذا بالتزامن مع افتتاح قمة مجموعة العشرين الجمعة في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تهيمن عليها الخلافات بين قادة العالم حول التجارة والسياسات الخارجية والتغير المناخي.

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