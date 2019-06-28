احدث الأخبار

“كيودو” اليابانية عن ولي العهد: نوَّع الاقتصاد وجذب المستثمرين للمملكة
أبرز المواد
 حركة الاحتجاج السودانية تلقّت من الوسطاء مقترحاً جديداً للفترة الانتقالية
أبرز المواد
 المجلس الأوروبي ينتقد بوتين: التسلط وعبادة الشخص عفا عليه الزمن
أبرز المواد
 بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة بـ«وضع رهيب»
أبرز المواد
 ولي العهد يستعرض علاقات الصداقة المميزة مع رئيس وزراء الهند
أبرز المواد
 رئيس وزراء اليابان: قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة.
أبرز المواد
 عاجل افتتاح قمة مجموعة العشرين رسميا في اوساكا باليابان
أبرز المواد
 الكشف عن كويكب ضخم يقترب بسرعة هائلة باتجاه الأرض
أبرز المواد
 الأمن العراقي يضبط أكثر من 40 شخصًا في محيط سفارة البحرين لدى بغداد
أبرز المواد
 وفاة لاعب داخل نادي الخويلدية بالقطيف
أبرز المواد
 طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم
أبرز المواد
 شاهد .. ولي العهد في قلب العالم في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية
أبرز المواد
“كيودو” اليابانية عن ولي العهد: نوَّع الاقتصاد وجذب المستثمرين للمملكة

“كيودو” اليابانية عن ولي العهد: نوَّع الاقتصاد وجذب المستثمرين للمملكة

أبرز المواد
حركة الاحتجاج السودانية تلقّت من الوسطاء مقترحاً جديداً للفترة الانتقالية

حركة الاحتجاج السودانية تلقّت من الوسطاء مقترحاً جديداً للفترة الانتقالية

أبرز المواد
المجلس الأوروبي ينتقد بوتين: التسلط وعبادة الشخص عفا عليه الزمن

المجلس الأوروبي ينتقد بوتين: التسلط وعبادة الشخص عفا عليه الزمن

أبرز المواد
بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة بـ«وضع رهيب»

بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة بـ«وضع رهيب»

أبرز المواد

“كيودو” اليابانية عن ولي العهد: نوَّع الاقتصاد وجذب المستثمرين للمملكة

“كيودو” اليابانية عن ولي العهد: نوَّع الاقتصاد وجذب المستثمرين للمملكة
http://almnatiq.net/?p=745259
المناطق_الرياض

قالت وكالة أنباء اليابان “كيودو” في تقرير نشرته اليوم بالتزامن مع انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا: إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استطاع خلال المرحلة الماضية إحداثَ قفزات كبيرة في الاقتصاد السعودي.

وأضافت في تقريرها الذي تناولت فيه حياة زعماء الدول المشاركة في G20: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استطاع تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى المملكة.

ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية في قمة العشرين التي انطلقت قبل قليل في أوساكا اليابانية، والتي سوف تناقش عددًا من الموضوعات وعلى رأسها الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

روابط ذات صلة

حركة الاحتجاج السودانية تلقّت من الوسطاء مقترحاً جديداً للفترة الانتقالية

حركة الاحتجاج السودانية تلقّت من الوسطاء مقترحاً جديداً للفترة الانتقالية
المجلس الأوروبي ينتقد بوتين: التسلط وعبادة الشخص عفا عليه الزمن

المجلس الأوروبي ينتقد بوتين: التسلط وعبادة الشخص عفا عليه الزمن
بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة بـ«وضع رهيب»

بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة بـ«وضع رهيب»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*