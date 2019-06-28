بلدية حازمي بيشة تطبق “حُسن الوفادة” بلوحة بقمم الجبال

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قامت بلدية الحازمي التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها مؤخراً أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وتأتي هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة “مرحباً الف في عسير “، والتي تكمن في تركيب لوحة في قمة اكبر جبال المركز بطول 25*20 م بجهود ذاتية من قبل عمال البلدية.

من جهته، أكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المركز وإظهار المعدن الأصيل للوفادة.

وأضاف القرني” بأن الهدف أيضاً من تركيب اللوحة هو لفت نظر الزوار وخاصة وقت الليل حيث تم إضاتها بألوان خاصة تلفظ نظر الزائر من مسافة بعيدة من خلالها الوصول إلى بلدية الحازمي ومعرفة ماذا قدمت بلدية الحازمي من مشاريع تستقبل بها ضيوفها ، مضيفاً أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة.