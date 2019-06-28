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بيدرو إيمانويل: المال ليس سبب رحيلي عن التعاون

بيدرو إيمانويل: المال ليس سبب رحيلي عن التعاون
http://almnatiq.net/?p=745276
المناطق_وكالات

كشف البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون السابق والفائز ببطولة كأس الملك الماضية، أن المال لم يكن سبب رحيله عن التعاون، مضيفا بأنه يهتم بالالتزام ووضوح خطط العمل.

وقال إيمانويل في مقابلة مع قناة “العربية”: تجربتي في الدوري السعودي تعد الأكثر أهمية بالنسبة لي وهو موسم تاريخي، والعمل الجماعي كان سبب نجاحي في التعاون، وأضاف أفضل مدرب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين: اتفاقي مع التعاون كان لسنة واحدة ولم يكن فيه شروط حول التجديد لمدة عامين وكان الهدف في العقد هو الفوز بكأس الملك.

واختتم إيمانويل قائلا: الهدف الرئيسي هو البحث عن تحديات جديدة، وكانت هناك بعض الأمور التي أوقفت مفاوضاتي مع العين الإماراتي، ولكن لدي 3 عروض أخرى، والسبب ليس المال بالنسبة لي بل أن الالتزام هو ما يهمني، ولا أستبعد العودة إلى الدوري السعودي.

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