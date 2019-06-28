«صورة بألف عنوان».. محمد بن سلمان في “قلب” قمة العشرين

المناطق.. إسلام داوود

افتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم، اليوم الجمعة، في أوساكا باليابان والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد مناقشات ومباحثات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وجاءت قمة العشرين بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي قام بجولة في عدد من دول شرق آسيا شملت كوريا الجنوبية واليابان.

وفي تأكيد رمزي على مكانة المملكة العالمية ولا سيما مع سطوع نجم ولي العهد، كشفت الصورة التذكارية التي التقطت لقادة دول القمة، توسط ولي العهد الصورة وبجواره كافة قادة دول العالم الهامة.

وتوسّط ولي العهد، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

بدورهم تفاعل المغردون السعوديون مع الحضور القوي لولي العهد بالقمة، ودشنوا هاشتاق #محمدبنسلمانفيقمة_العشرين، أكدوا خلاله دعمهم لجهود ولي العهد الحثيثة في الدفاع عن حقوق المملكة، وإيصال رسالتها للعالم، مشيرين إلى أن المملكة صارت تحظي بمكانة متميزة عالميا بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

ومن المتوقع أن تطرح المملكة خلال القمة رؤيتها للاستقرار في المنطقة والعالم، والتي تقوم على محاربة كافة أشكال التطرف والإرهاب، ولا سيما الذي يمارسه ويدعمه النظام الإيراني، عبر أدواته ومليشياته المتطرفة مثل مليشيا الحوثي.

كما ستجدد المملكة موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، كقضية مركزية للعرب، وكذا تجديد الدعوة لإنهاء الصراعات والنزاعات في الشرق الاوسط بالوسائل السياسية، والتأكيد على رفض كافة أشكال التدخل الإقليمي في شؤون الدول العربية.

وستقدم المملكة رؤيتها للتنمية والنهضة الذي دشنتها تحت شعار روية المملكة 2030، وكذا الدعوة لإيجاد حلول لأزمة التغير المناخي لما تملثه من خطر داهم على العالم والأجيال القادمة.